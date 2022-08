Casalbordino Lido, due giorni di musica e divertimento per bambini

Ieri pomeriggio sul lungomare sud protagonista il “Circo Incantato”, evento organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune di Casalbordino. Un pomeriggio e una serata di grandissimo divertimento per i tantissimi bambini che hanno partecipato. Una “meravigliosa giornata”, racconta la Pro Loco, che ha incantato bambini di tutte le età con un “coinvolgente spettacolo diviso in due parti”. Nel pomeriggio “animazione e tanti giochi di gruppo” e in serata “esibizione circense”.

Dopo l’evento di ieri la Pro Loco di Casalbordino torna il 12 agosto con una nuova tappa del ciclo letterario “Dialoghi erranti”, appuntamento alle ore 21.30 presso Casette Santini con la presentazione del libro “Effetti della convivenza” di Sonia Bucciarelli, alla presenza dell’autrice.

Questa sera, a partire dalle ore 21, torna “Todo Tango”, evento giunto alla terza edizione firmato “Il Golfo delle Idee” in collaborazione con “Loredana Eventi” e patrocinato dal Comune di Casalbordino. “L’appuntamento ripercorre con specifico recital musical-teatrale e con coreografie a tema la grande realtà del tango argentino, titolo di questa edizione è Neruda, mi vida, per la sapiente regia di Mauro Morelli – rende noto l’assessorato al turismo guidato dall’assessore Paola Basile - l’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare”.