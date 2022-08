Tutto pronto per la Notte in Centro a Vasto

Venerdì 12 Agosto, tutto pronto per la prima grande “Notte in Centro a Vasto” organizzata in strettissima collaborazione tra l' Amministrazione del Comune di Vasto e Consorzio Commerciale "Vasto in Centro".

In programma tanti spettacoli, negozi aperti fino alle 24,00, attrazioni per i più piccini e un ospite speciale direttamente da Zelig : il comico Massimo Bagnato per un divertimento di tutti dal tramonto all’alba.

Ci aspetta una serata di Arte (Musei Aperti, Mostre, Installazioni Artistiche), Musica (Dj Set e Gruppi dal Vivo) e Show (Giochi per bambini, Street Art, Performance) tanti artisti ad invadere con le loro Note gli angoli più suggestivi del Centro Storico e ad animare lo Shopping nella notte più lunga dell'Estate.

Ecco il dettaglio delle location e degli appuntamenti previsti:

Piazza Barbacani: Organizzato da Locanda Caldora, Fantini Store e Bar Crocodile; Live – I Folli, Dj Set – Nicola Ciccotosto, Art – Esposizione opere di Salvatore Iammarino, Stefano Comparelli, Davide Ranni

Piazza Pudente: Organizzato da Mirò e Bottega del Tilt, Live – Colonna Bros Special, Dj Set – Valentino Sirolli

Santa Maria Maggiore: Organizzato da Nateè, Cena Spettacolo – Raffaele Jair, Dj Set – Luigi Fioravante e Luigi Cicchini

Vicolo Raffaele: Organizzato dal Brillo Parlante, Dj Set – Dj Zak & Dj Marchino

Piazza Marconi: Organizzato da New Old Pub, Live – Inserto, Dj Set – Fabio Galante

Piazza Rossetti: Direttamente da Zelig, Spettacolo di Massimo Bagnato

Piazza Marconi: Area bimbi e gonfiabili

Corso Nuova Italia: Karaoke

Palazzo d’Avalos: Visite guidate e Musica a Palazzo, Momento di Musica Antica Ensemble, Stella Nova – Palazzo d’Avalos – ore 19:30 e 21:30

Concerti di Mezzanotte – Concerto conclusivo della XIII edizione – Giardini d’Avalos – ore 22:00

Mostra d’arte : Davide Scutece a Palazzo Mattioli e Francesco Di Cicco alla Sala Bontempo

Aggiornamenti in tempo reale al link

https://vastoincentro.it/notte-in-centro/