Eclipse in concerto per l'associazione Avi Alzheimer Vasto

Ai Giardini di Palazzo d'Avalos a Vasto, grande successo di pubblico per il concerto degli Eclipse, tribute band dei Pink Floyd.

Sono anni che questo gruppo musicale ha legato il suo nome a meravigliosi concerti per beneficenza.

Lunedì sera è stata la volta dell'associazione a sostegno dei malati di Alzheimer. La serata è stata introdotta dalla Presidente dell'associazione Alzheimer Vasto, Dott.ssa Maria Teresa Del Gesso e dalla Dott.ssa Claudia Sacchet del reparto di Geriatria dell'Ospedale San Pio di Vasto. Poi ha preso la parola Nicola della Gatta, assessore alla: Cultura, al Welfare e all'inclusione sociale.

Grazie a Francesco Marchesani, cantante degli Eclipse e promotore instancabile di questi eventi per beneficenza, insieme ai suoi compagni di viaggio: Luigi Mariotti alle chitarre e suo fratello Alessandro Mariotti al basso dei quali deve essere orgogliosa la mamma Maria Rosaria Ferrari, presente fra il pubblico, Giovanni Tabilio alle tastiere, Emanuele Perrina, percussioni, Giampiero Barbati al sax; Dora Minucucci, coro e voce solista e Sara Travaglini corista.

A proposito delle coriste, delle quali mancano i saluti ai nostri lettori nel video, mi hanno omaggiato delle loro sensazioni. Sara Travaglini mi scrive: "Sono contenta di far parte di questo gruppo. Questa è la mia seconda esibizione. Ho accolto con entusiasmo la proposta di entrarne a far parte e ciò che mi ha motivato di più, oltre la musica, è il clima di accoglienza che ho respirato già dalle prime prove." Dora Menicucci: "Sono una grande fan dei Pink Floyd da ragazzina e i cori sono sempre stata la mia passione ( infatti faccio parte di due gruppi gospel…di uno ne fa parte anche la mamma del bassista e del chitarrista). Ho conosciuto gli Eclipse grazie ad un'amica, circa 10 anni fa, quando mi sono trasferita a San Salvo. Sono entrata nel gruppo circa 4 anni fa e dalla mia prima serata ogni concerto è sempre una grande emozione per me; nonostante i miei limiti, faccio del mio meglio per cercare di trasmettere tutta la mia passione e le mie emozioni al pubblico.”

Oggi ho sentito la Presidente che mi ha parlato della sala dei Servizi sociali di Vasto, dove prima della pandemia si vedevano tutti gli associati per passare un paio d'ore insieme grazie ai cosiddetti Caffè Alzheimer. Un ambiente in cui le persone che hanno disturbi di memoria e di demenza, possono vivere momenti di condivisione assistiti da volontari e professionisti del settore che aiutano i malati a fare stimolazione cognitiva e attività sociali. Un appuntamento importante per i malati in cui rompere la monotonia della loro vita! Allora speriamo tutti che, presto, il nostro sensibilissimo assessore possa ridare a queste persone un posto dove rigenerarsi.

Foto e video di Lino D'Avino