Festa parrocchia San Paolo di Vasto: Tribute band Ciao Lucio

Festa della Parrocchia di San Paolo a Vasto, domenica 03/07/2022 c’è una fantastica Tribute band in concerto: “Ciao Lucio”. Contatti social: 1) Facebook = CIAO LUCIO - Tributo a Lucio Dalla. 2) Istangram = ciao lucio_tributoadalla.

Conosciamo tutti la grandezza di questo artista attraverso i suoi molteplici successi e il numeroso pubblico si rende conto fin dalla prima cover che sarà trasportato nel sogno di riviverlo a tutti gli effetti. Valentino Aquilano (cantante del gruppo che assomiglia in modo impressionante a Lucio Dalla) era il classico bambino che partecipava ai Festival di paese, all’età di 5/6 anni incontra un amico che cantava e ballava “Attenti al lupo”. Era il 1990 e Valentino s’innamorò perdutamente della canzone e del balletto che gli fecero iniziare il suo percorso di ricerca verso le canzoni di Lucio Dalla. La mamma di Valentino era innamorata di Gianni Morandi e lui ha approfondito talmente tanto il mondo e la vita di Dalla, da diventare non solo un interprete eccezionale ma anche un imitatore della sua voce. Infatti Valentino, durante le presentazioni delle canzoni, parla al pubblico con la stessa intonazione della voce di Lucio! I suoi compagni di viaggio, esprimono ognuno nel proprio campo musicale, una maestria che sicuramente sarebbe stata scelta anche da Dalla in persona per i suoi concerti! Mirko Minetti (batteria), Francesco D’Alessandro (basso), Elio De Pasquale (pianoforte e tastiere), Matteo Di Battista e Roberto Mastro (chitarre), Alberto Grossi (sax e percussioni). Valentino ci espone con ammirazione il suo parere sui suoi compagni di viaggio:Mirko ha fatto televisione con Germano D’Aurelio e il comico Nduccio. Francesco viene dalla scuola jazz e si sta immedesimando nel mondo pop nella più totale condizione. Elio grandissimo compositore e anche un grande attore. Matteo autore compositore e grande musicista. Roberto è la parte grintosa del gruppo ed è soprannominato Ricky Portera ( chitarrista) che ha suonato per Dalla. Ed infine Alberto che all’interno del gruppo è un maestro di vita. A proposito di maestri di vita, Valentino chiama sul palco don Gianni Sciorra, il parroco che sentitamente ringrazia tutte le persone che indossano la maglietta gialla, volontari che hanno contribuito all’ottima riuscita della sagra. La canzone preferita di Valentino è “Anna e Marco”: Marcolupo di periferia ed Anna, il loro amore sempre un po' incerto… Valentino ci dice che per lui, l’amore non deve essere mai troppo sicuro…sennò non lo è! Infatti alla fine, queste anime un po' inquiete si ritrovano per mano e volano via. Cosi come siamo volati tutti noi presenti, nel fantastico mondo descritto dalle canzoni del Mitico Lucio Dalla!!!

Foto, video editing di Pasquale D'Avino detto “Lino”.