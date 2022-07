â€œSOS per gli amici pelosetti?

In questi giorni il Comune di Vasto ha ricevuto tante segnalazioni in merito a situazioni che violano la legge in materia di tutela degli animali: abbandono di cani, avvelenamento dei gatti, cibo misto a pezzi di vetro nel tentativo di ucciderli e altro.

Uno scenario terrificante, immagini dolorose che dimostrano che c’è ancora tanto lavoro da fare in termini di sensibilizzazione.

Allo stesso tempo questi atti di inciviltà non scalfiscono la straordinaria attività delle associazioni, delle volontarie e dei volontari, delle cittadine e dei cittadini che quotidianamente con amore e passione dedicano il loro tempo agli amici a quattro zampe in difficoltà attraverso una cura costante della loro salute, garantendogli cibo, dimora e sterilizzazioni a proprie spese.

Per questo insieme alla Polizia Locale il Comune ha attivato un filo diretto di comunicazione con la città con un indirizzo e-mail specifico a cui recapitare tutte le emergenze che richiedono un pronto intervento: emergenza4zampe@comune.vasto.ch.it

Grazie di cuore a coloro che cercano di rendere più dignitosa la vita dei cani, dei gatti e degli animali in generale.