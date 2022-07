A causa di avverse condizioni meteorologiche l'evento “Queen at the Opera” del giorno 8 luglio programmato all'Arena Morricone di Vasto è spostato al 27 agosto.

Tutti i biglietti acquistati saranno validi, non sarà necessario validarli.

Per tutte le comunicazioni si prega di scrivere a info@queenattheopera.com