Musica e solidarietÃ  nel ricordo di Guido Cerulli

Domenica 10 luglio alle ore 21, presso l’Arena Ennio Morricone di Vasto, si terrà il Memorial Guido Cerulli, dedicato al giovane vastese scomparso prematuramente all'età di 21 anni lo scorso 11 luglio 2021 a seguito di un incidente in moto (risalendo da Vasto Marina è stato investito da un’auto che procedeva imprudentemente in direzione contraria).

"Guido - dicono i promotori della serata - era un ragazzo pieno di passioni, era molto attivo in Azione Cattolica nella Parrocchia di San Giovanni Bosco di Vasto, animava le Messe in Chiesa, suonava la chitarra in un gruppo di amici, faceva il bagnino l’estate in spiaggia, giocava a calcio, andata in moto nei vari raduni. Vogliamo ricordalo con un concerto, lui che amava tanto i Modà, in particolare la canzone Tappeto di Fragole.

Si esibiranno gli Arditi Instabili di Stefano De Libertis che daranno vita con il loro show di musica italiana e internazionale ad una serata all’insegna della fratellanza e della condivisione.

Il prezzo del biglietto di 5 euro è puramente simbolico ed il ricavato verrà devoluto al Gruppo Diaconia dei Salesiani di Vasto che aiuta le famiglie bisognose della città.

L’evento è patrocinato dal Comune di Vasto. Si ringrazia l’Assessorato al Turismo, in particolare la vice sindaca Licia Fioravante per la disponibilità dello spazio concessoci. Il Parroco Don Alvaro Forcellini e il Direttore dell’Oratorio Don Massimiliano Civinini vi aspettano numerosi, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare".