L’emergenza covid è stata dichiarata conclusa mesi fa, quasi tutte le restrizioni sono state eliminate e la vita – se non fosse per alcune notizie della stampa nazionale e le mascherine sempre più sporadiche che appaiono su alcuni volti – immersa nuovamente nella “normalità”. Non è passato molto tempo eppure sembra un tempo remoto, lontano. Stiamo continuando, nonostante la recrudescenza di questo maledetto virus e i timori derivanti da altre nuove emergenze, a riappropriarci mattone dopo mattone della nostra casa comune. Piccoli grandi passi, a cui neanche prestiamo più molta attenzione, che sono grandi conquiste.

“Per ogni cosa c’è una stagione, ed un tempo per ogni scopo sotto il cielo … un tempo per piangere e un tempo per ridere: un tempo per lamentarsi e un tempo per danzare” è la frase, tratta dal libro dell’Ecclesiaste, che accompagna da tanti anni i saggi a Casalbordino della scuola “L’Arte del Movimento”. Abbiamo pianto, ci siamo bloccati e chiusi, allontanati l’uno dall’altro, abbiamo visto le piazze, le strade, i teatri, tutti i luoghi della socialità come non più nostri. Ora li stiamo riprendendo, stiamo tornando a vivere. E questo è il tempo di tornare a danzare, a vivere, anche a ridere. E se lacrime scendono son gocce di commozione per la bellezza, dello stare insieme, dei sacrifici di un anno intero che diventano arte, danza, pura poesia. Il fine settimana appena concluso è stato il fine settimana della danza, di quest’arte poetica e straordinaria, che bussa al cuore e com-muove, muove insieme sugli spartiti e sui palcoscenici della vita.

Sabato sera l’auditorium comunale “Tito Molisani” è tornato ad ospitare, dopo due anni di stop, il saggio di danza classica e moderna dei corsi svolti a Casalbordino della scuola “L’Arte in Movimento” diretti dalla professoressa Annamaria Di Giacomo. “La danza è una poesia in cui ogni parola è un movimento” è la frase con cui gli assessorati al turismo e alla cultura dell’Amministrazione Comunale di Casalbordino guidata dal sindaco Filippo Marinucci ha ringraziato “L’Arte del Movimento” per una “splendida serata”. Amministrazione rappresentata dall’assessore al turismo Paola Basile, presente in sala durante lo spettacolo. Le note che hanno allietato la serata, la poesia sul palco delle allieve, l’auditorium comunale tornato ad essere stracolmo di persone accorse ad assistere, lasciarsi rapire dall’arte e applaudire la bravura e l’abnegazione dei propri congiunti è stata vera poesia in ogni momento. Una serata splendida e commovente, un ritorno alla vita nel primo giorno delle manifestazioni del calendario estivo del Comune di Casalbordino.

Ieri sera un’altra bellissima serata ha animato uno degli angoli più suggestivi, carichi di storia, simbolo della cultura casalese. Alla presenza degli assessori Carla Zinni, Paola Basile, Umberto D’Agostino e Amerigo Tiberio si è tenuto il saggio di fine anno dei corsi tenuti dalla maestra Lorena Di Nunzio dell’ASD Ritmart. Accompagnati dalle musiche di Ennio Morricone, Nicola Piovani e altri Oscar la danza ha rapito l’attenzione di tutti i numerosi spettatori. Un altro angolo di Casalbordino è tornato a vivere, ad essere patrimonio collettivo e luogo di incontro, socialità, eventi, bellezza dello stare insieme e condividere i sacrifici, la bravura, la poesia. Lorena Di Nunzio ha ricordato durante la serata le difficoltà di quest’anno, le lezioni in videochiamata e i momenti di scoramento per le difficoltà sopravvenute legate soprattutto a questa maledetta pandemia. Ma l’ASD Ritmart è stata più forte di ogni avversità, ha superato i marosi delle tempeste della vita e ha raccolto i frutti dell’impegno e del lavoro rappresentati in questa serata da … Oscar. E che hanno portato le atlete a raggiungere vette importanti a livello nazionale: nelle gare nazionali tenutesi a Marina di Camerota e, prima ancora, nei campionati regionali di ginnastica ritmica tenutisi a Torre de Passeri le atlete dell’ASD Ritmart hanno brillato conseguendo importanti risultati.

“Un momento magico con il saggio di fine anno di ginnastica ritmica nella cornice di Palazzo Furii – hanno raccontato la serata gli assessorati al turismo e alla cultura in un post su facebook – complimenti a tutte le allieve”. Un saggio che “ha messo in luce le bimbe e le ragazze di Casalbordino con tanto talento. Bravissime tutte!” la dichiarazione condivisa della vicesindaca Carla Zinni. “Una bellissima serata all'insegna dello sport e della ginnastica ritmica nel cuore di Casalbordino con cornice Palazzo Furii” ha sottolineato l’assessore allo sport Umberto D’Agostino che ha ringraziato “tutti i presenti, la Maestra Lorena e il suo staff che con impegno e passione sono riusciti a realizzare questa fantastica serata, alle famiglie, Ma soprattutto alle giovanissime Atlete che ci hanno fatto emozionare e trascorrere una Serata Diversa .. Continuate così perché lo sport è vita”.

Durante entrambe le serate sono stati presenti e vigili i volontari della Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino ha garantito sicurezza, assistenza e supporto.