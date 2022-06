TEDxVasto: sabato 18 giugno otto speaker sul palco dei Giardini d’Avalos

Conto alla rovescia per la seconda edizione di TEDxVasto che, anche quest’anno, andrà in scena nell’incantevole cornice dei Giardini napoletani di Palazzo d’Avalos.

Sabato 18 giugno alle 18.30, saranno otto gli speaker, provenienti da diversi settori, che porteranno il loro messaggio al pubblico in platea e a chi seguirà l’evento in diretta streaming confrontandosi sul tema scelto per questa edizione, Domino.

«Quando l’imprevedibile diventa realtà, quando ci rendiamo conto che ogni nostra azione – nel bene o nel male – genera una reazione. Quando vogliamo lasciare il segno, scatenare un effetto domino, in quel preciso momento tutto cambia». Queste le riflessioni che faranno da filo conduttore agli speech degli ospiti del TEDxVasto 2022.

Ci saranno Maria Chiara Centorami – Attrice, Riccardo Pirrone – Social Media Manager e Digital strategist, Gaia Spizzichino – Content creator, Gioele Scavuzzo – Cooperante internazionale presso SoleterreOnlus, Massimo Roserba – Senior Vp, Head of Peugeot Europe atStellantis, Sarah Cicolini – Chef e proprietaria del Santo Palato a Roma, Menotti – Fumettista e sceneggiatore, Nadia Rucci –Biologa ricercatrice e docente Università dell’Aquila.



Per informazioni e biglietti www.tedxvasto.it

Il programma

18.30 – Apertura porte e controllo biglietti

19.00 – Prima sessione di talk

20.10 – Pausa

20.30 – Seconda sessione di talk

21.40 – Conclusioni e aperitivo di networking