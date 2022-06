Ladri all'opera al centro di Vasto: devastato l'ingresso della 'Trattoria 21'

La notte scorsa un altro evento criminoso ha colpito il mondo del commercio e dell’imprenditoria vastese. Ignoti delinquenti hanno colpito nel cuore della notte l’attività “Trattoria 21” di Via Canaccio, dove i malintenzionati hanno distrutto le vetrine esterne del locale nel tentativo di rubare l’incasso del ristorante.

Relativamente a questo episodio, sul quale in corso le indagini della Polizia, il Circolo e i consiglieri di Fratelli d’Italia esprimono la propria vicinanza affettuosa al titolare dell'attività, Paolo Zaccaria, che è solo "l’ultima vittima di queste gang notturne che stanno arrecando danni ingenti a molte attività vastesi.

Ribadiamo quanto abbiamo detto più volte nel corso di dibattiti pubblici e Consigli comunali - si legge in una nota -: a Vasto esiste un problema sicurezza che in molti fanno finta di non vedere. Abbiamo chiesto e continueremo a chiedere un rafforzamento dell’organico delle forze dell’ordine, che con il loro encomiabile lavoro rappresentano l’unica garanzia per la città, così come l’istituzione del turno di notte della Polizia Locale e un rafforzamento del sistema di videosorveglianza in tutta la città.”