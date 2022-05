'Chic Dog Show', cani in passerella in piazza del Popolo

Appuntamento sabato 21 maggio, dalle 17 in piazza del Popolo a Vasto, per l'evento Chic Dog Show, prima edizione dell'esposizione per cani di razza e meticci.

A promuoverlo Loredana Eventi, di Loredana Lammanda, con il patrocinio del Comune di Vasto.

A comporre la giuria saranno: Antonio Liberatore, Fabrizio Pace, Armando Rucci, Federica Di Giuseppe, Roberta Del Borrello e Paola Cianci.

Nel corso della manifestazione, presentata da Domenico Valentini con l'intrattenimento affidato al comico ed imitatore Angelo Carestia, spazio all'esibizione del Coro giovanile Art Junior dell'associazione Il Golfo delle Idee.

Per l'occasione, rende noto Loredana Lammanda, sarà promossa una campagna di sensibilizzazione all'adozione da parte dell'associazione Amici di Zampa, che si occupa della gestione del Canile municipale di Vasto. Parteciperà, inoltre, Ettore Primiceri, del plurititolato allevamento di pastori del Caucaso del Secondo Trabocco.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni alla gara, telefonare al 320-9761031.