Youth Special Football: l’Istituto Comprensivo Monteodorisio unico partecipante d'Abruzzo

A partire da oggi, fino al 29 maggio, “in 45 paesi, oltre 35000 partecipanti prenderanno parte a eventi calcistici organizzati in occasione della prossima European Football Week” si legge in una delle ultimissime news pubblicate sul sito della Special Olympics (https://www.specialolympics.org/), la più grande organizzazione sportiva al mondo per le persone con disabilità intellettiva.

Giunta alla sua 22esima edizione, la Settimana Europea del Calcio, iniziativa sostenuta dalla UEFA, ha come obiettivo dare a giocatori dalle tante e diverse abilità l’opportunità di dimostrare le proprie capacità e talenti.

E l’Istituto Comprensivo di Monteodorisio sarà uno dei partecipanti, l’unico della regione Abruzzo a prendere parte a tale evento, attraverso il progetto Youth Special Football di Special Olympics sostenuta da UEFA Foundation.

“L’Istituto Comprensivo Monteodorisio, consapevole dell’importanza dell’inclusione e della pratica sportiva, intende realizzare un progetto di continuità per supportare il momento di passaggio da un grado di istruzione all’altro e per riaffermare la centralità degli studenti nei processi educativi, tenendo conto delle motivazioni e degli interessi di ciascuno.”: è quanto riporta in apertura il comunicato ufficiale dell’Istituto, diramato attraverso il sito istituzionale della scuola per promuovere la sua adesione al progetto.

Un progetto che ha come finalità “il coinvolgimento di bambini, con e senza disabilità intellettiva, nelle attività del gioco del calcio per favorire il loro sviluppo fisico, cognitivo e sociale”. Nello specifico, infatti, la Special Olympics mira a “sensibilizzare la società verso la capacità delle persone con disabilità intellettiva, cambiando la prospettiva attraverso la considerazione che l’attività motoria può contribuire alla crescita e alla maturazione dei bambini con disabilità”.

Protagonisti assoluti saranno gli alunni delle scuole dei due plessi dell’IC Monteodorisio: lunedì 23 maggio, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, presso lo Stadio Comunale sito in via Palmiro Togliatti a Cupello, toccherà ai bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia e agli alunni delle classi prime della Scuola Primaria. Mercoledì 25 maggio, invece, stesso luogo, stessa ora, sarà la volta degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e di quelli delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado.

I giovani atleti saranno coinvolti in esercitazioni, percorsi e mini partite incentrate sull’attività propedeutica al calcio. Vivranno, insomma, momenti durante i quali, proprio lo sport e il calcio stesso diventeranno mezzi fondamentali per l’inclusione e per accrescere la consapevolezza delle proprie abilità, condividendo responsabilità e divertimento.

Davvero un’ottima occasione per imparare ad abbracciare le diversità e a rispettare le differenze, e per festeggiare il ritorno in campo dopo due anni di assenza dovuta alla pandemia.