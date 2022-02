'La Musica nella Scuola Primaria' con il Maestro José Sergio Santoro

LA MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA

- La Sezione SIEM di Torino organizza un WEBINAR GRATUITO su ZOOM

SABATO 19 FEBBRAIO -15:00/17:30

condotto dal M° José Sergio Santoro

----------------------------

COSA IMPARERAI:

- Come costruire un progetto annuale di Musica

- Come usare la musica per sostenere le altre discipline

- Come usare, passo passo, il libro "Musica, Maestro Sergio"

per insegnare ed imparare musica in modo "semplice, efficace, divertente.

----------------------------

Per ricevere il LINK di accesso REGISTRATI SU

http://musicamaestrosergio.it/webinar

O scrivi una mail con la tua adesione a siem.torino1@gmail.com

----------------------------

LA MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA è una disciplina che si insegna e si pratica in chiave interdisciplinare:

– Musica e parola

– Musica e arte

– Musica e Ed Civica e Storia

– Musica e movimento

– Musica e geografia

– Musica ed festività

SPESSO GLI INSEGNANTI di questo ordine di scuola NON HANNO COMPETENZE MUSICALI SPECIFICHE e capita a molti di chiedersi:

• Come faccio ad INSEGNARE MUSICA SE NON L’HO MAI STUDIATA al conservatorio e non so suonare uno strumento?

• Chi mi può aiutare a programmare UN BUON PROGETTO DI MUSICA e poi a trovare MATERIALI E IDEE per tutte le lezioni?

• Qual è il METODO MIGLIORE per rendere semplice l’insegnamento e l’apprendimento della musica a casa e a scuola?

In questo WEBINAR GRATUITO RISPONDERO’ A TUTTE QUESTE DOMANDE attraverso una serie di semplici esercizi ed esempi, tratti dal libro “Musica, Maestro Sergio!”