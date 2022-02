Falsi operatori Metamer in azione: occhio alle truffe!

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Continuano ad arrivare segnalazioni da parte di clienti contattati da call center che, spacciandosi per Metamer, propongono fantomatici rinnovi contrattuali obbligatori per le utenze di luce e gas.

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: si tratta di una truffa!

Come Metamer non effettuiamo vendita o rinnovo contrattuale tramite chiamate inbound o vendita porta a porta, nel rispetto della privacy e della tranquillità di tutti i nostri clienti!

Invitiamo pertanto chi avesse ricevuto telefonate sospette a segnalarcelo e a prestare attenzione: in un periodo delicato per il settore energetico, come quello che stiamo vivendo, cambiare offerta luce e gas può rivelarsi molto svantaggioso, soprattutto nel caso di contratti a prezzi fissi sottoscritti negli anni passati.

Vi ricordiamo che a disposizione dei nostri clienti c'è la rapida verifica antifrode al link https://www.metamer.it/verifica-antifrode-telefonica/

Basta inserire il numero di telefono da cui si riceve la chiamata per verificare che si tratti di una truffa o meno.