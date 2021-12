“Orientamento in uscita a.s. 2021-22” per gli studenti dell'IC Monteodorisio

Tre coloratissimi disegni corredati dalla frase-didascalia “Il frutto delle aspettative, delle ambizioni, del futuro dei ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto.” sono stati il punto di partenza di questo articolo che vuole far luce su uno dei tanto validi progetti che vede coinvolti gli alunni dell’IC Monteodorisio.

Protagonisti sono gli studenti delle quattro classi terze della Scuola Secondaria di primo grado dei plessi di Cupello e Monteodorisio che nel pomeriggio di oggi, 11 dicembre, a partire dalle ore 15, saranno coinvolti nella prima parte del progetto di Orientamento in uscita per l’anno scolastico 2021-2022, che vede nel Prof. Francesco Desiderio e nell’Ins. Elisabetta Sigismondi i docenti referenti.

Dando continuità al lavoro svolto finora, dunque, anche per il corrente anno scolastico gli studenti con le loro famiglie avranno la possibilità di “entrare” e partecipare, per il momento solo virtualmente, alle iniziative di promozione dei piani di studio, dei servizi e delle attività degli Istituti superiori di Gissi, Ortona, Pescara, San Salvo, Scerni, Termoli, Vasto, Villa Santa Maria – invitati per l’occasione dall’IC Monteodorisio – che, pandemia permettendo, potranno poi visitare in presenza nella settimana dell’Orientamento che si svolgerà dal 10 al 15 gennaio 2022.

“L’obiettivo comune deve essere quello di “arrivare” a ciascun ragazzo, contenere dubbi e incertezze e fornire alle singole famiglie tutto il materiale necessario per poter definire in maniera preminente la strada più adatta da percorrere” si legge nella lettera indirizzata dall’IC Monteodorisio ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie coinvolte negli Open Day che, tramite videoconferenza attraverso l’applicazione Meet di Google, avranno circa dieci minuti di tempo ciascuno per presentarsi agli studenti e ai loro genitori con video o slide in ppt.

“Abbiamo appositamente creato la Classroom “Orientamento in uscita a.s. 2021-22” in cui tutti gli alunni, tramite il proprio account istituzionale sono stati invitati ad accedere. Qui di volta in volta sono stati caricati tutti i materiali ricevuti dagli Istituti superiori” ci ha spiegato il prof. Desiderio, sottolineando l’importanza del progetto di Orientamento per “supportare il momento di passaggio da una scuola all’altra e per riaffermare la centralità degli studenti nei processi educativi, tenendo conto delle motivazioni e degli interessi di ciascuno”.

Dal 10 al 15 gennaio 2022 le Scuole Secondarie di secondo grado presenti alla videoconferenza di oggi, 11 dicembre, entreranno nelle classi terze, durante l’orario curricolare, per proporre attività laboratoriali riguardanti le discipline caratterizzanti i diversi percorsi scolastici e avere il giusto spazio per rispondere e chiarire aspetti che gli alunni vorranno approfondire direttamente con i docenti di indirizzo. Tali attività vengono realizzate per offrire l’opportunità agli studenti di un’esperienza diretta dei percorsi scolastici che li attendono e, attraverso il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe, si intende supportare la scelta di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione e consentire l’iscrizione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 (come da nota ministeriale prot. 29452 del 30.11.2021).

A tutti auguriamo buon lavoro e ai ragazzi un “buon viaggio” in questa parte iniziale del percorso che presto li condurrà verso una delle prime importanti scelte per il proprio futuro scolastico e non solo.