La Vastese annuncia il difensore Allegra

Dopo Cristian Stivaletta, un ulteriore nuovo arrivo si registra nel gruppo squadra della Vastese.

Il club biancorosso ha annunciato l'accordo con il difensore Emanuele Allegra.

Classe 1994 (qui in foto con il presidente Bolami), è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, vanta esperienze in Serie C con Virtus Entella, Pavia, Pontedera, Sudtirol, Martina e Lumezzane ed in D con Pomigliano, Igea Virtus, Olympia Agnonese, Latina e Cyntihialbalonga (club, quest'ultimo, con il quale aveva iniziato l'attuale stagione sportiva 2021/2022).

Allegra è pronto a mettersi a disposizione di mister Fulvio D'Adderio e del suo staff tecnico già in vista della prossima gara di campionato, in trasferta con l'Atletico Terme Fiuggi.