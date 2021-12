Orientamento studenti: domenica 12 primo Open Day al 'Mattei' di Vasto

L’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Vasto organizza, come tutti gli anni, Open Day per gli studenti con attività dedicate all’orientamento in entrata per favorire la conoscenza del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e di tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico.

Quest’anno il primo Open Day si svolgerà domenica 12 dicembre, dalle ore 15 alle 19.

In questa occasione il “Mattei” accoglierà alunni e famiglie delle classi terze delle scuole medie per mostrare attività, laboratori ed esperienze realizzate dagli studenti dell’Istituto attraverso un percorso guidato, nel pieno rispetto del protocollo anti Covid.

Per partecipare all’Open Day è necessario prenotarsi online sul sito www.matteivasto.info , un portale dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie, dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole e corretta.