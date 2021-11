Il Premio Oscar Nicola Piovani a Vasto, concerto per i 170 anni della Farmacia Pietrocola

La Farmacia Pietrocola, in occasione del 170° anniversario dalla fondazione, offre alla Città di Vasto il concerto "La Musica è pericolosa" del Premio Oscar Nicola Piovani.

L'appuntamento è fissato a venerdì 26 novembre, alle ore 21, al PalaBCC.

Per prenotare il posto, per il rispetto delle normative anti covid, recarsi personalmente presso le Farmacie Pietrocola in via Giulio Cesare oppure in via Cavour.