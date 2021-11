'Grido CineTeatro', debutto con 'C'era un omino piccolo così' dedicato a Lucio Dalla

Prenderà il via sabato 13 novembre alle 21, presso il Cineteatro Madonna dell’Asilo a Vasto, il ricco programma di “Grido CineTeatro", la rassegna culturale della Music Player Accademy, patrocinata dal Comune di Vasto.

Nel corso di una conferenza stampa sono stati gli assessori alle Politiche giovanili e alla Cultura, Paola Cianci e Nicola Della Gatta, a presentare l'iniziativa con i direttori artistici Pierluigi Garone e Giorgia Berardi insieme con Filippo Giancola.

“C’era un omino piccolo così” è il primo appuntamento previsto per domani alle ore 21. Lo spettacolo è dedicato alla vita di Lucio Dalla, scritto e interpretato da Milo Vallone con la partecipazione di Valentino Aquilano, Massimiliano Elia e Elio De Pasquale.

Domenica 14 novembre invece alle ore 18 appuntamento con la proiezione di “Onward – Oltre la magia”, film Disney-Pixar per grandi e piccini.

Partner ufficiale della rassegna Culturale sono Pulchra Ambiente e Di Fonzo. Con la Pulchra sono previste delle matinée nelle scuole e la realizzazione di un cartone animato che ha l’obiettivo di sensibilizzare al corretto conferimento dei rifiuti. Cortometraggio che dal nuovo anno precederà le proiezioni del CineTeatro.

“I luoghi dedicati alla cultura sono rimasti chiusi per lungo tempo a causa della pandemia - hanno evidenziato i direttori artistici Pierluigi Garone e Giorgia Berardi - e per questo il nome scelto per la rassegna non è causale. Grido vuole essere la nostra voglia di farci sentire, perché vogliamo incentivare i giovani a guardarsi intorno e promuovere un’offerta diversa per il sabato sera".

“Abbiamo sposato subito questo progetto - ha detto l’assessore Paola Cianci - perché promuove la cultura fuori dai canali istituzionali, attraverso un gruppo di giovani che ha molta esperienza nel settore”.

“La cultura deve essere alla portata di tutti - ha aggiunto l’assessore Della Gatta - ben vengano le iniziative come questa. Non è scontato che una gestione privata si metta a disposizione per fare cultura”.

"Sul palco del CineTeatro saliranno attori del calibro di Giorgio Pasotti, Franco Oppini, Sandra Milo e tanti altri - hanno concluso Garone e Berardi - e si potrà assistere alla proiezione di molte pellicole del 2020, quelle che a causa della pandemia non abbiamo potuto vedere al cinema. Nel progetto sono coinvolte anche molte associazioni cittadine a cui sarà devoluto, volta per volta parte dell’incasso della serata”.

I biglietti hanno un costo compreso dai 10 ai 15 euro per gli spettacoli teatrali e 5 euro per le proiezioni. Sono previste delle riduzioni per i bambini. I costi sono contenuti per consentire a tutti di partecipare.

Si possono acquistare presso l’Info Point MPA, il Bar Walter, il Bar Cavour, il Bar Crocodile o al botteghino all’ingresso del teatro o nei punti vendita online Ciaotickets autorizzati a Vasto: Bar Due Pini e Bar Histoniense.