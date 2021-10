Daniele Tassone a Vasto per "L'altra faccia della montagna"

Incuriosisce il tema della conferenza “L’altra faccia della montagna” che si terrà sabato 30 ottobre presso la sala riunioni del Club Alpino Italiano di Vasto. Incuriosisce ancor di più se il relatore è un Operatore Forze Speciali del 185° Reggimento Ricognizione Acquisizione Obiettivi “Folgore”, Maresciallo Ordinario Daniele Tassone.

Un uomo che, a leggerne il curriculum, di montagna ha molta e qualificata esperienza e in montagna ha molto operato non solo per attività propriamente belliche ma anche per operazioni di soccorso alla popolazione civile al fianco di altri organi istituzionali.

E’ fondamentalmente per questo ultimo aspetto che il CAI ha voluto invitarlo a Vasto e raccontare di una realtà per molti versi sconosciuta ai più eppure così preziosa! Il Maresciallo Ordinario Daniele Tassone ci parlerà della sua personale esperienza iniziata con il servizio di leva obbligatorio per poi accedere, dopo una dura selezione di più anni, al 185° Reggimento Ricognizione Acquisizione Obiettivi. Racconterà le sue molteplici e variegate esperienze in ambito montano, l’addestramento, le esercitazioni e le operazioni reali lasciando spazio a domande e curiosità. Tutti gli argomenti avranno come filo rosso comune il tema della

sicurezza in montagna che sarà affrontato nelle sue diverse accezioni soprattutto quando questa si incontra con la concreta esigenza di salvare vite umane.

L’appuntamento è per sabato 30 ottobre 2021 alle ore 18:00 presso la Sala Conferenze sede CAI in via delle Cisterne, 4. Ingresso libero con obbligo di green-pass fino ad esaurimento dei posto disponibili nel rispetto delle norme anti Covid.

È obbligatoria la prenotazione al numero WhatsApp 351-5539370 oppure all’indirizzo mail vasto@cai.it