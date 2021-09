Appuntamento con "Alle origini dello yoga"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Interessante appuntamento questo pomeriggio alle 18,30, presso il Palazzo Genova-Rulli di Vasto, in viale Anelli, con l'esperta di yoga Patrizia D'Aloisio.

Per chi vuole approfondire la propria conoscenza sullo yoga o per chi si sta avvicinando alla filosofia orientale, è un'occasione da non perdere.