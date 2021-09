Aperta un'inchiesta sulla morte di Franco Mancini, 'Franchino'

E' stata aperta un'inchiesta relativamente al caso della morte di Franco Mancini, 50 anni, a Vasto da tutti conosciuto come 'Franchino'.

L'uomo, ritrovato a terra a Vasto Marina, è deceduto in ospedale, al "San Pio da Pietrelcina".

E' stata disposta l'autopsia per avere chiarezza sulle cause del decesso e, sulla base dei primi approfondimenti della Polizia, potrebbe essere stata una spinta, da parte di un ragazzo per il quale si indaga sull'ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale, ad aver causato la caduta di Mancini.