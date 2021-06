Letture animate per i bambini, gli appuntamenti a Palazzo d'Avalos

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dalla fine di giugno e per tutto il mese di luglio e agosto sono in programma diverse attività per bambini dai 4 agli 11 anni nella bella location di Palazzo d'Avalos.

Il primo step è riservato ai più piccoli, con tre appuntamenti, il 29 giugno, il 27 luglio e il 31 agosto alle 18.30, dedicati alla lettura animata di fiabe famose e storie sul mondo dell’arte e sugli animali raffigurati nei quadri dei Palizzi.

E’ prevista la partecipazione di massimo 15 bambini, per questo è importante prenotare ai numeri 0873-367773 (in orario di apertura dei musei) e 334-3407240.

Info: Musei Civici di Palazzo d’Avalos, piazza Lucio Valerio Pudente 5 Vasto

palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it, Facebook: Palazzo d’Avalos – Meraviglia d’Abruzzo