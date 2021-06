Spiagge belle, pulite ed economiche: c'è Punta Aderci nell'elenco

Quali sono le spiagge d'Italia da raggiungere quest'anno? L'estate è arrivata e la nostra voglia di mare è sempre più forte. Ma quali sono le spiagge più pulite d'Italia e quelle più economiche?

Provare a stilare una lista esaustiva delle migliori spiagge d'Italia è difficilissimo, dal Tirreno all'Adriatico, lungo gli oltre 7000 km di costa ci sono spiagge per tutti i gusti: adatte alle famiglie, attrezzate, dog friendly e perfette per chi vuole godersi il mare in perfetta solitudine.

"Zingarate" ci ha provato ed ha stilato un elenco di 30 spiagge tra le quali è presente Punta Aderci di Vasto.

Il portale, nato nel 2001 come uno dei primi Forum online dedicati alla tematica dei viaggi, offre una serie di contenuti distintivi che ne fanno uno dei magazine di viaggi più apprezzati della rete. Grazie a Zingarate, gli utenti possono trovare ispirazione per idee di viaggio originali, vivere i viaggi degli altri lettori grazie ai loro racconti pubblicati sul sito, diversi consigli utili per organizzare i propri viaggi e trovare i voli più convenienti.

Qui il link delle spiagge suggerite (clicca)