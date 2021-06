'Festa della Musica', ripartenza con il Coro Polifonico 'Histonium'

Ripartenza nel segno dell'amore per la musica, ieri sera, da parte del Coro Polifonico Histonium “B. Lupacchino dal Vasto” diretto dal Maestro Luigi Di Tullio che si è esibito prima all'esterno ed a seguire all'interno della Cattedrale di San Giuseppe.

L'appuntamento, inserito nel calendario della Feniarco (Federazione nazionale italiana associazioni regionali corali) relativo ai concerti organizzati in occasione della Festa della Musica che si celebra in tutta Europa il 21 giugno, nel primo giorno di estate, ha potuto rappresentare per la formazione vastese un'importante e preziosa opportunità di ripartenza dopo il lungo periodo di sospensione e di difficoltà a causa delle restrizioni imposte in ambito Covid.

Il gruppo del maestro Di Tullio, con la presentazione affidata a Pino Cavuoti, ha dapprima proposto un programma di canti popolari, abruzzesi e non, nella suggestiva atmosfera serale dello spazio antistante il sacro tempio al centro di Vasto, poi, dentro, alcuni canti di musica sacra, con l'introduzione del parroco Don Gianfranco Travaglini.

Una bella serata di musica.