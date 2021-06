Quando le feste di matrimonio si facevano al Miramare...

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Per i vastesi che hanno già superato il mezzo secolo, Miramare è un nome familiare che risveglia dei ricordi.

Un mix fra un bar, una sala da ballo e luogo per ricevimenti, su via Tre Segni all’altezza del pino, confinante con l’accesso a una strada rurale, via Fonte Joanna, che conduceva al mare attraversando alcuni orti vastesi. Purtroppo, intorno al 1960 una frana ha lentamente inghiottito la stradina creando un alto dirupo.

Una posizione incantevole e strategica da cui ti affacciavi sul golfo vastese. Gestito da don Vincenzo Pomponio, un personaggio conosciutissimo in quegli anni. Consigliere comunale e assessore per qualche legislatura.

