Annullate le ultime due serate di "Sax on the Beach"

Tanto tuonò che piovve...

Sono state annullate le ultime due serate - in programma il 17 ed il 24 agosto - di "Sax on the Beach", manifestazione che tanto ha fatto discutere e dividere i cittadini vastesi tra favorevoli e contrari.

L'amministratore comunale, a malincuore, insieme alla direzione artistica dell'evento, ha deciso di interrompere anzitempo l'iniziativa, nonostante il successo ottenuto.

La grande affluenza di pubblico infatti, non garantisce le basilari norme del distanziamento sociale. Non resta altro che sperare nel prossimo anno, nel frattempo si possono godere le bellezze che offre al tramonto la riserva naturale di Punta Aderci.

DAL COMUNE - L’amministrazione comunale e la direzione artistica di “Sax on the Beach” annunciano che la manifestazione nella splendida cornice di Punta Penna e Punta Aderci dovrà interrompersi a causa dell’impossibilità da parte di tutti di garantire le distanze anti Covid. “La bellezza delle location, impreziosita al tramonto dalla musica e dalle note del sax, - hanno dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore con delega al Turismo, Carlo Della Penna - sono in questi giorni scelti dai numerosi residenti e vacanzieri per trascorrere giornate di mare in serenità.

Questo non è un addio, ma un arrivederci, a quando si tornerà a programmare eventi in tranquillità e con la possibilità di abbracciarsi nuovamente. Invitiamo, chi non ha avuto la possibilità di partecipare ad uno degli appuntamenti di “Sax on the Beach”, a visitare la Riserva di Punta Aderci e ad apprezzare le splendide immagini della nostra città nel video promozionale dedicato a Vasto ed alle sue bellezze”.

Foto Daniele Barone dalla pagina Fb di Luigi Fioravante