'Vasto in... Canto', appuntamento a Palazzo d'Avalos

Quest’anno il coronavirus ha annullato tutti gli impegni canori in programma ma questo appuntamento è stato tenacemente voluto, seppure con una serie di difficoltà e di regole nuove da concordare e rispettare in linea con le norme di sicurezza previste in materia di Covid-19.

Il desiderio del Coro Histonium, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è di affidare al canto corale un messaggio positivo di leggerezza e fiducia.

I posti saranno limitati e numerati pertanto è necessario fare la prenotazione con le seguenti modalità:

inviare un messaggio Whatsapp al numero 320 3171885;

compilare il modulo con il QR Code;

compilare il modulo direttamente al seguente link (clicca qui)

Ingresso gratuito naturalmente con la mascherina.

Buona musica!