Giornata della Marina Militare, l'omaggio ai Caduti del Mare

Oggi in occasione della Giornata della Marina Militare, data del 10 giugno in cui si ricorda l'anniversario dell'affondamento della Corazzata austriaca "Szent Istvan" (Santo Stefano), nel 1918, si è svolta una breve cerimonia al cospetto del Monumento ai Caduti del Mare in via Adriatica.

Presenti, tra gli altri, il comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo, tenente di vascello Francesca Perfido, rappresentanti della sezione di Vasto dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia presieduta da Luca Di Donato, il sindaco Francesco Menna, il vice sindaco Giuseppe Forte e l'assessore Luigi Marcello.

Foto di Andrea Marino