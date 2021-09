E' venuta a mancare all'affetto dei suoi cari Laura Bocchino.

La camera ardente sarà allestita domani 11 settembre alle ore 15 presso l’abitazione dell’estinta in Via Votinelli 11 fino alle ore 17, poi la salma proseguirà per il Cimitero di Vasto. Si dispensa dalle visite fino a domani alle ore 15.00.

Condoglianze alla famiglia.