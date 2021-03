Cordoglio per la scomparsa di Valter Marinucci

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, esprime il suo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Valter Marinucci.

“Apprendo con profonda tristezza l'improvvisa scomparsa del carissimo Valter Marinucci, un vastese innamorato della sua terra, della sua comunità, delle sue tradizioni. È stato un punto di riferimento non solo per la Parrocchia di Santa Maria Maggiore e per la Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone - che ha servito per tanti decenni spendendosi per la crescita cristiana di intere generazioni di giovani - ma anche come Presidente dell'Associazione 'Amici del Toson d'Oro', con cui annualmente promuoveva la rievocazione storica, apprezzato appuntamento dell'estate vastese. Nel suo ricordo continueremo a educarci alla bellezza che deriva dalla cultura delle nostre radici; impareremo a tramandare la ricchezza che discende dal patrimonio materiale e di valori ereditati da quanti ci hanno preceduto. Ai familiari, a Don Domenico Spagnoli e all'intera Parrocchia di Santa Maria Maggiore ci stringiamo in unico intenso abbraccio.”