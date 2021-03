Sono stati celebrati nel pomeriggio di oggi, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, i funerali di Angelo Vinciguerra, già presidente del Circolo Comunale Pensionati 'Zaccardi' di Vasto, spentosi all'età di 82 anni, assistito dall'affetto della moglie Angela e delle figlie Caterina, Maria Sofia ed Antonella.

"Una persona distinta, un uomo d'altri tempi, che incarnava in sé il senso del rispetto, l'amore per la famiglia e l'attaccamento al lavoro - il ricordo di Giuseppe Forte, vice sindaco di Vasto -. Abbiamo avuto modo di apprezzarlo in tanti momenti di socializzazione organizzati dal Circolo "Zaccardi" esaltandone soprattutto l'onestà e la disponibilità verso gli altri. Con Angelo Vinciguerra si spegne una fiamma ardente ma resta l'insegnamento che ha trasmesso a tanti di noi.

In questa dolorosa circostanza ai suoi familiari giungano i sentimenti della partecipazione accorata al loro lutto nel ricordo di un uomo buono. Ciao Angelo!"