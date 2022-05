Poliambulatorio 'La Salute': "Punto di riferimento al servizio del territorio"

Il Poliambulatorio “La Salute” di San Salvo è una struttura sanitaria privata polispecialistica nella quale operano medici che coprono la quasi totalità delle branche specialistiche e diagnostiche. Si rivolge con competenza e professionalità a una società che richiede sempre di più una continua ed efficace tutela della salute a garanzia delle qualità di vita e del benessere delle persone. La struttura si distingue per la qualità dei servizi offerti, per l’attenzione data alla persona nella sua integrità e per l’innovativo sistema diagnostico-terapeutico in continua evoluzione.

“Le esigenze del paziente nel rispetto della dignità e della privacy – spiegano i referenti Errico Lamolle e Chiara Giangrazi - si pongono così al centro dell’attività del poliambulatorio, che si contraddistingue per un’accurata attenzione verso lo stato di salute delle persone. Senologia, oculistica, ginecologia, ortopedia, reumatologia e allergologia sono soltanto alcuni dei servizi garantiti dal poliambulatorio, adattabili ad ogni esigenza. Vengono effettuate, inoltre, anche ecografie neonatali. Il poliambulatorio, aperto da circa 15 anni, - precisano i referenti - rappresenta una solida realtà per la città di San Salvo, grazie alla cortesia e alla professionalità dello staff medico, paramedico ed amministrativo e alla sua posizione centrale, (1° Vico, Corso Umberto I), divenendo così un valido punto di riferimento per il territorio.”