17 anni di dolcezza con Pannamore! Auguri!

Anche le pasticcerie fanno i compleanni, e in particolare Pannamore compie 17 anni! Quasi maggiorenne! Grazie a Nino Radoccia il vero artefice di questa meravigliosa storia chiamata Pannamore e a tutto il suo staff fatto di grandi professionisti.

“Era l’Agosto del 1996 quando in Via Marco Polo apriva un piccolo laboratorio artigianale di pasticceria”, racconta il titolare Lino Radoccia. “Quello che poteva sembrare come uno dei tanti laboratori nel corso degli anni è cresciuto e si è allargato tanto ed oggi sono ufficialmente 17 anni che siamo nella sede di Via Maddalena a Vasto. In questi anni è cambiato e si è rinnovato lo store, mentre sono rimasti uguali la passione e l’impegno nel realizzare e proporre dolci e bontà capaci di deliziare i vostri momenti di dolcezza, sia quelli quotidiani che quelli straordinari.”

Tanti auguri di grande dolcezza a tutto lo staff e a tutti i clienti affezionati.