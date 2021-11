Curvy a Vasto, il negozio che mancava

“Da l’anno scorso ha aperto “Curvy”, il nuovo negozio in Via G. Leopardi 5 a Vasto, dedicato a tutte le donne che vogliono valorizzare le loro forme con l’abito adatto”, racconta Donatella Boschetti, la proprietaria. “Ho deciso di aprire questo negozio perché ho pensato che a Vasto mancasse un luogo per donne con le forme, che amano vestirsi più casual e a prezzi più contenuti”. Nel suo negozio si trovano capi dalla taglia 42 fino alla 56, morbidi, con la vestibilità comoda, a prezzi contenuti, perfetti per la vita quotidiana e per i momenti speciali. “Tanti capi e tanti colori, dove ognuno può trovare uno stile personale, il proprio. Il negozio non è rivolto solo a persone con le forme, ma anche a chi ama vestire over, o cerca una maggiore comodità nel vestire” prosegue Donatella Boschetti. “Facendo questo lavoro, ho notato che gran parte della clientela, non riusciva a vestirsi come desiderava, ovviamente ritengo questo del tutto ingiusto perché tutti dovrebbero avere la libertà di potersi vestire ed esprimere la propria personalità attraverso il loro stile di abbigliamento. Molte ditte sembrano non tener conto della maggior parte delle clienti, che chiedono fortemente una scala taglie più adeguata e rispettosa della realtà. La diversità, secondo me, non deve mai essere considerata un problema, anzi mi fa molto piacere vedere che riesco a soddisfare delle richieste che prima restavano inascoltate”.

Quello che si percepisce appena si entra, oltre la bellissima parete con la stampa del “Ramo di mandorlo fiorito” di Van Gogh è la grande sintonia tra il personale del negozio e le clienti, una grande empatia che è anche attenzione alle esigenze, il consiglio sui capi, la consulenza per trovare l’abito giusto per il proprio corpo e il proprio carattere.

“A volte si nota una certa insicurezza sulla scelta di un capo diverso dal proprio stile. Spesso io e Maria Laura, ci troviamo a incoraggiare una scelta diversa che diventa spesso vincente e di successo” dice Donatella Boschetti che è supportata nel suo lavoro da Marialaura Marino, la quale gestisce anche i profili social e risponde ai messaggi sulle richieste e curiosità delle clienti. “Il suo lavoro è indispensabile, perché ci permette di farci conoscere ed arrivare anche a donne che non vivono nel nostro territorio. Grazie anche alle foto postate sui social, le clienti anche di altre città e di altre regioni, scoprono le nuove proposte del negozio e ci vengono a trovare. Siamo profondamente grate dell’accoglienza e dell’affetto che le nostre fantastiche clienti ci riservano ogni giorno. La loro approvazione è essenziale ed è una grande spinta a migliorarci giorno dopo giorno. La cosa più bella è quando tornano per ringraziarci, perché quel capo comprato a Curvy ha valorizzato di più la loro bellezza”.