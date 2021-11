Anastasia Massone lancia la nuova Felpa di Natale

Anastasia Massone, titolare dello store “Sparagn e Cumbarisc” sito in Via Santa Maria di Vasto è nota a tantissimi abruzzesi sparsi in tutto il mondo per le sue t-shirt, felpe e gadget dove si ritrovano le parole dialettali tipiche, da “Pallotte”, Ndundì”, “Bardasce”, ecc. che rappresentano il folklore della nostra regione, l’ironia del dialetto, la bellezza del nostro territorio.

Ha lanciato oggi la nuova Felpa dedicata al Natale con la frase: "Lu cavalle bbone si vede a lu ricchiappe”

, per indossare l’abbigliamento più “fregn” della tavolata dei parenti.

La Felpa è Blu con stampa in serigrafia a due colori; sono inclusi 5 adesivi Sparagn e Cumbarisc; la Caramella ruffiana e la Spedizione gratuita;

Sul sito ci sono anche Restock di Felpe e T-shirt

La Felpa di Natale la trovi qui:

https://bit.ly/LuCavallBone