Giovanna Colantonio racconta “Disclose” una rivista dedicata ai turisti ma non solo

Giovanna Colantonio direttore responsabile di Disclose Magazine e Vice Presidente dell’Associazione culturale Sbadiglio, insieme ad Alessandro Ianetti, art director, è appassionata del territorio tra storia, natura, tradizione ed enogastronomia e cerca di porre un focus speciale su una promozione turistica moderna e innovativa legata ad un progetto editoriale dedicato ai turisti ma non solo, per promuovere “ i luoghi dell’anima”, quei posti che restano impressi nella nostra memoria per sempre.

Le foto bellissime di Francescopaolo D’Adamo, Federico Dessardo, Brunella Fratini, Gate 309, Francesco Graziano, Lorenzo Ilari, Fabio Rossi e Marco Rosso Platino, accompagnano il tour turistico tra i luoghi più belli di Vasto ma anche del territorio, dalle isole Tremiti, alla Costa dei Trabocchi, a Ortona, ad Atessa, Guardiagrele e Campo Imperatore, dove riferimenti storici, geografici si fondono con la cultura, con la tradizione e le eccellenze della cucina abruzzese, mediante la narrazione anche di Fabio Celenza “…e più ci voglio stare!”, di Benny Bottone “Viva l’Abruzzo!”, Marika e Diego di Gate309 “A piedi per il centro”, Gino Bucci alias l’Abruzzese Fuorisede “Le Star più famose dell’Abruzzo: il tour”.

La rivista delinea un itinerario per accogliere tutti coloro che vogliono conoscere e sperimentare il nostro territorio, per raccontare luoghi straordinari con un tono frizzante, fresco, ricco di emozioni, consigli, esperienze, in una modalità mai scontata. Rappresenta l’Insider, l’amico che ti guida alla scoperta del suo luogo natìo, che conosce esigenze e desideri di chi è in vacanza, di passaggio o per giorni.

La Guida Vasto & Dintorni è distribuita in tutte le migliori strutture ricettive di Vasto e dintorni e acquistabile presso alcuni hotspot come Sparagn e Cumbarisc, l’edicola Di Lanciano e la libreria Fantasy a Vasto centro, l’edicola il Chiosco a Vasto Marina e il Bar Ferri a Punta Penna, ed è scritta in doppia lingua (Ita – en). Al suo interno si troveranno notizie, punti di maggior interesse, interviste, mappa delle spiagge e tempo libero. Informazioni che difficilmente il turista o un appassionato troverebbe in modo così dettagliato e in così breve tempo, tutte insieme.

“Siamo diventati un punto di riferimento”, dice Giovanna Colantonio” per gli hotel che aspettano le nostre nuove edizioni, per i turisti che ci cercano, ci leggono e ci riportano a casa con loro, perché li aiutiamo nel decidere come vivere la propria vacanza per riportarsi a casa il massimo della soddisfazione e ricordarsi di Vasto e dell’Abruzzo con un gran sorriso. Giunti alla quinta edizione, quest’anno abbiamo deciso di diventare una guida e ampliare le nostre collaborazioni aggiungendo nomi celebri per il mondo web. Quante volte ci siamo chiesti cosa poter fare per il nostro territorio, quante volte abbiamo affermato che non è valorizzato abbastanza, quante volte abbiamo pensato che si potrebbe fare di più? Ecco, noi lo facciamo! “

Giovanna Colantonio dice che la nostra città e il nostro territorio possono puntare di più sul turismo, può migliorare la conoscenza del territorio e soprattutto la sinergia tra enti, associazioni, strutture ricettive per progettare insieme un circuito di accoglienza che si apre a tante modalità turistiche, da quello balneare, esperienziale, di prossimità, destagionalizzato.