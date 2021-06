Vineria per Passione ospita Randstad 1969 “141 rullini riportati alla luce”

“Quale miglior modo per far ripartire le esposizioni di Randstad1969 di un locale che ha fatto della ricercatezza e della qualità le proprie caratteristiche distintive!” dice Barbara Di Fonzo di Vineria per Passione. L’invito per tutti coloro che vogliono visitare la mostra fotografica è quella di partecipare all’aperitivo inaugurale sabato 26 giugno alle 18,00 a Vineria per Passione, Galleria de Parma Corso de Parma 17. Dum vinum intrat exit sapientia. Grafica : Cristian Roberti, Ciccotosto Annamargareth e Barbara Di Fonzo

Randstad1969, è la storia di una riesumazione accidentale, fatta da Civico Zero, un’associazione culturale, che viaggia con un camper e che ha il desiderio di creare fermento intorno al mondo della fotografia e della lettura per adulti e bambini, con eventi, corsi e workshop fotografici con il punto di forza della mobilità. Racconta il presidente di Civico Zero, Pierluigi Ortolano. Nel 2017 l’associazione si è aggiudicata in un’asta online un pacco contenente 141 rullini di vario formato esposte e dimenticate da cinquant’anni, un lavoro fotografico di fine anni Sessanta inesplorato di un fotografo olandese sconosciuto.

Sono state scattate tutte nella Randstad Holland, un agglomerato urbano che comprende Amsterdam ed altre sedici città dei Paesi Bassi. I rullini sono arrivati avvolti in un foglio di giornale, il Randstad, datato 31 gennaio 1969 e dal quale prende il nome il progetto.

Le pellicole sono state affidate alle sapienti mani del fotografo e stampatore Franco Glieca. Le prime fotografie riportate alla luce dopo mezzo secolo danno una dimensione di quello che l’intero archivio, formato da circa 4000 negativi, potrà restituire in termini di memoria sia familiare che di una intera area dei Paesi Bassi che va da Amsterdam al Mare del Nord. Un viaggio per immagini di un tempo ed uno spazio cristallizzati attraverso paesaggi urbani e scene di vita ordinaria. Bimbe in bicicletta, operai a lavoro, scorci di quartiere, navi nel porto.

Ogni immagine racconta una nitida visione delle vicende umane ed urbane, della loro contingenza. Ognuna di esse per quanto significativa è inesorabilmente transitoria.

Nel 2020, al termine dello sviluppo di tutti i rullini, l’associazione culturale Civico Zero, con la collaborazione del Centro Culturale “Aldo Moro” di San Salvo (CH), allo scopo di incentivare e promuovere la cultura fotografica e letteraria indice la prima edizione del Concorso Nazionale di Narrativa “Randstad1969”, assegnando ad ogni iscritto una fotografia che sia d’ispirazione per un racconto breve.

Randstad1969 torna ora a viaggiare e lo fa attraverso mostre ed esposizioni, come in quella realizzata a Vineria per Passione dal 26 giugno al 4 luglio 2021.

“che cosa è la fotografia se non verità momentanea, verità di un momento che contraddice altre verità di altri momenti?” Leonardo Sciascia. Cruciverba