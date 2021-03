DOLOMITI Energia a San Salvo

Infopoint:

MOLIERE BISTROT LETTERARIO

Via Duca degli Abruzzi,37/b

San Salvo

Marisa D’Alfonso 3518724144

IL CHICCO BY CAMILLO

Piazza Abruzzo,13

San Salvo Marina

Paola Cardellini 3338323997

Camillo Marco Ramundi 3338323931

Dolomiti Energia, uno dei maggiori operatori nazionali con oltre 650.000 clienti, è la società commerciale del Gruppo Dolomiti Energia nata per fornire le migliori soluzioni di energia e gas alle famiglie e alle imprese italiane, tutelando la natura con energia 100% pulita, il risparmio con offerte trasparenti e Vantaggiose, le persone finanziando progetti solidali. Completiamo la nostra offerta con servizi di efficienza energetica perché consumare meglio significa risparmiare e tutelare l’ambiente.

IL NOSTRO IMPEGNO PER UN FUTURO POSSIBILE

Il nostro pay-off è la sintesi dei nostri valori. “Sostenibile per Natura, Sostenibile per Scelta”. Siamo stati tra i primi operatori in Italia a fare un’importante scelta: vendere solamente energia rinnovabile certificata. Ci proponiamo ai nostri clienti come il Partner di Sostenibilità con il quale intraprendere un percorso all’insegna del green e della sostenibilità a 360º. ambientale, sociale ed economica. Utilizzare solo energia pulita, compensare le emissioni di anidride carbonica nell’uso del gas naturale, ridurre i consumi energetici e investire sulla mobilità sostenibile sono le azioni necessarie per garantire il futuro del pianeta e per assicurare un futuro alle generazioni che verranno.

Nel 2019, grazie alle offerte di energia pulita, compensazione della CO2 sul gas e servizi di efficienza energetica erogati ai nostri clienti in tutta Italia abbiamo evitato l’emissione in atmosfera di 1,16 milioni di tonnellate di CO2. Vogliamo essere la scelta più naturale di chi crede nella sostenibilità.