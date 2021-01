La Coffee Company è una azienda che opera nel settore caffè, è titolare di tre marchi registrati:

Il Chicco by Camillo con questo marchio, discretamente conosciuto, l’azienda ha ben ponderato per una scelta qualitativamente alta del prodotto finale, sono state selezionate le materie prime fino a curare, nei minimi dettagli, tutto il percorso di trasformazione del caffè. Il Chicco by Camillo si occupa principalmente del settore Ho.Re.Ca, bar e ristorazione;

ChicchiniAromini ultimo marchio registrato per essere al passo con i tempi, il marchio si occupa di capsule e cialde caffè compatibili, un ottimo rapporto qualità-prezzo ci permette di essere concorrenziali con i più grandi e diffusi marchi di caffè presenti sul mercato nazionale, inoltre siamo presenti sul Web con il nostro sito www.chicchiniaromini.it che è il nostro coffee store online;

DEKS è il nostro prodotto di punta, tutte le migliori selezioni di caffè di Il Chicco by Camillo vengono avviate ad un processo di decaffeinizzazione totalmente naturale, che ci permette di poter affermare che il gusto del caffè rimane invariato pur contenendo caffeina nelle percentuali minime, previste per legge, per potersi annoverare come decaffeinato.

Il DEKS lo proponiamo nei seguenti formati: grani, capsule, cialde, compatibili con macchine Nespresso, Amodomio, Lavazza Point.

La nostra sede operativa è a San Salvo Marina, Consorzio ICEA, in Piazza Abruzzo,9/11 affianco alla più conosciuta Gelateria Paradiso da Tullio.