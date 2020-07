Grande successo della radio web “Just Radio Vasto “

Pierpaolo Del Casale, nella vita è un operaio della Pilkington a San Salvo, ma nel tempo libero dirige da un anno e mezzo una radio web: “Just Radio Vasto” che sta conquistando un grande pubblico. Non è una radio FM, ma una web radio. Si può sentire in tutto il mondo tramite il web. Sono molte oggi le emittenti radiofoniche che trasmettono in forma digitale il proprio palinsesto attraverso Internet, sulla rete telematica, mettono a disposizione i propri programmi esclusivamente per una fruizione su Internet. I vantaggi sono che i vari podcast li puoi scaricare, condividere e ascoltare quando vuoi anche offline e arriva in ogni angolo del mondo con una spesa irrisoria, ed è semplice da realizzare.

Il link di Just Radio Vasto è: https://www.spreaker.com/user/linus76

La radio per Pier é passione, é voglia di esprimersi, emozionare e condividere con chi non vedi ma senti che c'é. Just Radio - Vasto nasce semplicemente da una passione, quella per la musica, e dalla voglia di condividere le emozioni che essa dà e quello che si sente dentro con chiunque ha voglia di porsi all'ascolto. Una radio che fa bene a chi la fa e a chi l’ascolta. Con l’idea di fondo che se si diverte il conduttore si diverte anche il pubblico. La radio emoziona, affascina, stimola il pensiero. Quando ascolto ciò che esce dalla radio immagino ciò che mi stanno dicendo, la faccia di quello che sta parlando, la sua espressione. La radio è un’espressione di totale libertà. In tutti i sensi. In radio puoi lavorare di fantasia e soprattutto far lavorare di fantasia chi ti ascolta.

Don Stellerino D’Anniballe ha fatto molto per promuovere la passione per la comunicazione sia con la tv che con la radio nella nostra città e tanti sono stati i ragazzi che hanno collaborato con lui e che hanno acquisito competenze. Tra questi ragazzi c’era anche Pier del Casale, quell’esperienza, insieme a tante altre fatte successivamente, come quella teatrale, ha fatto nascere successivamente l’idea del progetto radiofonico. Aprire una radio per Pier è un mezzo per conoscere molta gente, per emozionare, per consentire l’interazione, ma è anche un luogo di libertà, dove si è sempre liberi di esprimere se stessi. La mente libera genera potenza, si diverte e diverte.

Ad oggi uno dei principali motivi per cui si sceglie la radio sono i contenuti, che siano di intrattenimento, approfondimento o di altro. La radio è “Il teatro della mente”, diceva Steve Allen, noto musicista statunitense, è uno spettacolo a cui tutti possono accedere, e che continuerà ad affascinare chiunque avrà una “bella storia” da condividere. I podcast di Just Radio Vasto sono molto variegati e sono diretti da:

Andrea Gileno che conduce il programma “Lifestyle”, si occupa di moda, della tendenza, del tempo libero, dello sport.

Alessandra Di Iorio e Alessio Longhi che conducono “Ale Ale”, parlano di notizie curiose, particolari. ovvero curiosità, opinioni, considerazioni dal mondo e sul mondo.

Teresa Iodice e Pier Paolo Del Casale che conducono “Nigtht talks”, è un programma d'intrattenimento soft per rilassarsi.

Adelmo D’Alò e Danilo Ferilli che conducono “Confusi e Felici” è un programma irriverente, divertente e irresistibile. Parla dell’attualità, musicale e non, rivista con l'occhio della satira e dell'ironia.

Molti i progetti per far crescere la sua radio, anche con la collaborazione di nuovi collaboratori.