“EVVVAI.Com” punto di riferimento per le attrezzature agricole

Punto di riferimento sul territorio per le attrezzature agricole e l’irrigazione è “EVVVAI.Com”, vendita e assistenza, in via Madonna delle Grazie, 37A a San Salvo, da 30 anni sul mercato per la distribuzione e commercializzazione di prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio.

Grande specializzazione per la raccolta delle olive, con scuotitori elettrici e pneumatici delle migliori marche, motocompressori, testate e motori, defogliatori, reti di tutte le dimensioni, ricambi e accessori. La Novità del 2020 è l’ apertura straordinaria domenicale e sabato pomeriggio di EVVAI.Com, durante tutta la stagione della raccolta delle olive, per garantire al massimo il servizio di assistenza e tutto ciò che può essere utile.