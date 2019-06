'Scarpasciùdd 2019', la cronaca della terza giornata di gare

Esistono galantuomini nel calcio? Tra noi sono certo che sì, uno di questi è Massi Corvino, che manda di proposito fuori un rigore dubbio a suo favore; nella terza, livellamento ed equilibrio, tutti a 3 punti, tranne i verdi, che vincono con fortuna (anche quella non guasta), ma devono ancora riposare.

BENGALURU–DELHI DYN. 4-2 , arbitro sig.Lello D'Alanno. Marcatori: 2 Del Casale, Pesolillo (B), Dzierwa, Bozzelli (D).

Gol lampo del Delhi Dyn.(12 su 13), al 1' Corvino lancia Darek Dzierwa, che come una saetta s'imbuca centrale ed entra in porta palla al piede dopo uno scatto di 25m., 1-0; gia' al 3' occasione per il raddoppio per gli arancio, Clemente manca l'intervento, Darek s'invola verso la porta, ma Bruno gliela devia allungando il guantone. I granata del Bengaluru(9 su 13+Serafini, Di Bussolo e Di Santo) schierano un inedito Mascitelli in attacco, ma al 16' arriva Mike e cambiano passo: Autunno propone in area per Pesolillo, stop e fucilata all'angolo dx, prodigioso Tasia, che in tuffo plastico gliela manda in corner; 20', Trovarelli fugge sulla fascia e rimette al centro; Pesolillo si gira e tira, Tasia d'istinto di pugno alza sopra la traversa; 25', da rimessa laterale, Tinaro se ne va a dx e retropassaggia a Mike Del Casale, che dal vertice area lascia partire un mezzocollo esterno che s'insacca sotto il 7 sx, 1-1; 32', ci riprova Tinaro su assist di Autunno, tiro loffo, blocca Florin; 35', l'arancio Molino la butta in area, Serafini spazza di testa, a volo Ciccotosto manda alto; e allo scadere, bel fraseggio Trovarelli-Del Casale, cross a rientrare, sul 2°palo corregge di testa Franz Pesolillo, gol del 1-2; nella ripresa, Florin va via e in porta va Puddu; gli arancio, piu' determinati in questa fase, pareggiano al 48', Corvino in contropiede pesca con lo spunto giusto Nick Bozzelli, che infila all'angolo dx, 2-2; ci prova anche Ciccotosto dalla distanza, al 50', Bruno di piede salva in corner; sullo stesso Dzierwa gira di testa, un soffio fuori; al 53', azione d'attacco arancio, Di Tullio tocca di braccio( ma era attaccato al corpo), nascosto Lello fischia il penalty tra mille proteste, e Corvino la calcia alta apposta; 55', cross teso dello sgusciante Ciccotosto, testa di Bozzelli, ma Bruno blocca; 58' il granata Autunno si propone in avanti e la porge al limite dx per Mike Del Casale, che lascia partire una fogliasecca di controbalzo che s'infrange sotto l'incrocio opposto sx, eurogol del 3-2; e dopo solo 1', apertura di Clemente a dx per Tinaro, cross , Franz Pesolillo stoppa e batte a rete in diagonale, 4-2; l'uno-due pugilistico in un solo minuto spezza le gambe agli arancio, che subiscono ancora: Pesolillo al 65' in contropiede per Autunno, di poco alto; 75', ci prova da 25m Trovarelli, Puddu a pugni uniti devia fuori; e negli ultimi 15', sfortuna per gli arancio nel forcing finale, ma soprattutto decisivo Bruno a guardia dei pali: Bozzelli lancia in velocità Dzierwa, solo a 3 m.,davanti al portiere, che gli si oppone col corpo, e col fianco gliela devia fuori; all'83, quando Dzierwa punta a rete in velocità, ma è anticipato in uscita tempestiva di piede da Bruno; ci prova in assolo Bozzelli su assist di Tortoli, ma è anticipato dal guantone, sempre suo, di Angelo, e all'88' Molino tocca per Vinci, sardella tesa da 20m, e superAngelo smanaccia in corner. Top Players: Bruno, Corvino

AIZAWL–EAST BENGAL 3-2, arbitro sig. Edoardo Di Tommaso. Marcatori: 2 Pedace C, 1 Menna (A), Frasca, Barberio (E)

Ampiamente rimaneggiate le 2 contendenti: i verdi dell'Aizawl(8 su 13+ D'Ambrosio, Pedace e Menna), senza portiere, al 9' pericolosi con Pedace di testa, fuori; sfortunato il giallo Malatesta, al debutto, si strappa il gemello, entra D'Angelo che, su traversone di Monachetti, fa velo per Barberio, tiro parato da Di Domenico; 20', dopo una punizione fuori di Di Domenico, i verdi vanno in vantaggio: Menna si sgancia sulla dx, passaggio filtrante per Carlo Pedace, gol dell'1-0; la difesa gialla, improvvisata per le numerose assenze proprio in quel settore, soccombe dopo 6': Sciascia trova il varco giusto per Carlo Pedace in sospetto fuorigioco( forse no..), ne approfitta per realizzare in assolo, 2-0; al 39' il giallo Sarchione imbuca Barberio, para Simone; meno ragionata la ripresa, in cui i gialli dell'East Bengal(10 su 13+ Piccinini e D'Angelo) badano più al sodo, e gia' al 49' accorciano: Travaglini pecca in disimpegno, Marco Frasca capta, triangola di 1a in area con Barberio e, sempre ad un tocco, infila sulla dx, 2-1; 50', cannonata di Frasca, neutralizza Simone; 52', ci tenta da sx Monachetti imbeccato da Cianci, un soffio fuori; 56', i verdi, rimasti in 10, cambiano Di Domenico con Patriarchi in porta, che, su fucilata di Frasca, allunga il guantone e devia fuori; al 61', su corner da sx di Marchesani, Alex Barberio sfrutta il suo stacco sul 2°palo e in schiacciata di testa pareggia 2-2; 67', bordata da 18 m di Cianci, Vittorio di pugno respinge; i verdi in questa fase arroccati, s'affidano alle ripartenze micidiali a dx dell'inesauribile Perrotta, che al 76' tocca per Sciascia, passaggio smarcante per l'imbucata in area di Luca Menna, che elude 2 chiusure dei centrali gialli e infila in velocita' il 3-2; 80', punizione di Frasca, Vittorio respinge di piatto sulla linea; 83'e 84', tiri di Barberio e di Cianci, di poco alti sulla traversa:è una guerra, e all'87' in mischia in area su cross di Monachetti, Frasca a botta sicura stanga, la palla, stoppata dal deretano di Rossi e la coscia di Vittorio, carambola fuori sull'incrocio sx; dopo 1', un incifrato Frasca da 18m fa partire un bolide che si stampa( in Si bemolle) sul palo dx, e con fortuna i verdi blindano il risultato con mezzi (convenzionali e non )fino al 90'. Piacevole il 3° tempo dal Kebap, dove abbiamo trovato spunto per un remake nostrano del film 'Come un gatto in tangenziale': locandina per il grande Antonio Bottega, protagonista di:' Come un cinghiale a Punta Aderci '.

ha riposato CHENNAIYIN

classifica: 6 punti AIZAWL 3 punti: BENGALURU, CHENNAIYIN, DELHI D. e EAST BENGAL.

class.marcatori: 4 gol: Angiolillo( AIZ ),Dzierwa( DEL)3 gol: Del Casale, Pesolillo( BEN ),Bozzelli ( DEL), FrascaM( EAS ) 2 gol: Pedace C, Rossi( AIZ ), Frasca E( BEN ), Di TullioG, Boldrini ( CHE ), Cianci( EAS) 1 gol: D'Addario, Di Domenico, Menna, Miele( AIZ ), Autunno, D'Adamo( BEN ), Gambuto, Lacanale, Smerilli ( CHE ), Ciccotosto ( DEL), Barberio, Marchesani, Sarchione(EAS)

prossimo turno (4a g ):

giovedi' 20 giu, h.20: CHENNAIYIN – EAST BENGAL

venerdi' 21 giu, h 20: AIZAWL – DELHI DYNAMOS.

Riposerà: BENGALURU