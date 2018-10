'Quando la fede si incarna nella storia', la figura di Giorgio La Pira al centro dell'attenzione

Venerdi 26 ottobre , alle ore 18.15, presso l’Auditorium San Paolo a Vasto, si terrà il Convegno " Esperienza spirituale e testimonianza politica in Giorgio La Pira. Quando la fede si incarna nella storia ", promosso dall'Unione dei Giuristi Cattolici di Vasto in collaborazione con la Parrocchia San Paolo Apostolo.

Un incontro dedicato a Giorgio La Pira, figura di spicco nel panorama politico italiano del dopo guerra, un Sindaco che si è contraddistinto per aver fatto della sua intera vita un servizio per gli altri, un vero santo dei nostri tempi. Nel mese di luglio Papa Francesco ne ha riconosciuto le “ virtù eroiche ”, segnando una tappa importante nel processo di beatificazione.

Di origine siciliana, è arrivato giovanissimo a Firenze, dove è vissuto per cinquant’anni. Ha mosso i suoi primi passi nel laicato attivo come vincenziano, fino a fare della povertà una scelta di vita, sempre in prima linea a difendere i diritti dei più deboli. Terziario francescano e poi terziario domenicano, ha militato nella F.U.C.I. (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) e nell’Azione Cattolica. È stato per tanti anni Docente Universitario nella Cattedra di Istituzioni di Diritto Romano. Ha collaborato da Pubblicista con l’Osservatore Romano e con altre importanti testate, portando avanti le sue battaglie sociali con forza e determinazione. È stato Giurista Cattolico e, come Deputato democristiano alla Costituente, ha dato un grande contributo alla scrittura della nostra Costituzione. Sottosegretario al Ministero del Lavoro e poi per due mandati Sindaco di Firenze, si è battuto molto contro la disoccupazione e per il diritto alla casa anche per le fasce più deboli. Ben oltre i confini nazionali si sono rivolte le sue iniziative di pace, avendo compreso, prima di ogni altro, il ruolo delle città come punto di riferimento fondamentale nella costruzione della pace mondiale. Un vero profeta, le cui intuizioni sono ancora di un’attualità straordinaria.

A raccontarci l’uomo, il cristiano, il politico, ci saranno due ospiti d'eccezione e testimoni diretti: S.E. Mons. Romano Rossi, Vescovo di Civita Castellana e membro, per nomina pontificia, della Congregazione delle Cause dei Santi, il quale si sta occupando in prima persona della causa di beatificazione di Giorgio La Pira, e il Dott. Mario Primicerio, Presidente della Fondazione La Pira. Modererà l'incontro il Senatore Luciano D'Alfonso.

Il Convegno, che ha il Patrocinio del Comune di Vasto, è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Vasto e dall’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo per la formazione continua.

Avv. Raffaella Valori, Presidente UGC Vasto

Info e contatti: