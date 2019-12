L'ultimo saluto al prof. Fiore Di Martino: "Docente dalle doti non comuni"

E’ venuto a mancare Fiore Di Martino, professore di lingua e letteratura inglese, in pensione da anni.

Il funerale si terrà oggi pomeriggio alle 15 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.

"'Flower', come simpaticamente lo chiamavano gli amici, era un docente dalle doti non comuni - ricorda Nicola D'Adamo, giornalista e presidente dell'Assostampa Vastese -. Laureatosi giovanissimo con il massimo dei voti, aveva subito vinto il concorso per l’insegnamento. Nel corso degli anni seguì numerosi corsi di specializzazione e aggiornamento professionale. Per i ragazzi l’ora d’inglese era quella più gradita . E non era mai noiosa, perché Fiore univa alla sua vasta preparazione professionale la sua innata simpatia per rendere più gradevole la lezione. In parecchi d’estate lo seguivano anche in Inghilterra 'per imparare la lingua sul posto', essendo Fiore l’organizzatore locale di una importante agenzia di Vacanze Studio.



Nel prof. Di Martino colpiva la serenità d’animo, che gli veniva dalla sua profonda fede cristiana; la grande cultura, l’educazione; la grande cordialità con cui dialogava e scherzava allegramente con tutti. Questo il ricordo lasciato nel cuore di parenti, amici e studenti".