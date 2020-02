'Quarto Piano', emozioni ed applausi al Teatro Rossetti

Una splendida cornice quella del Teatro Rossetti ha accolto le emozioni scandite dallo spettacolo “Quarto Piano“ nella sera di San Valentino, in un continuo rimando di vibranti sensazioni tra il palco ed il numerosissimo pubblico accorso ad occupare ogni spazio disponibile.

Uno spettacolo di grande intensità spesso interrotto dagli applausi nella festa dell'Amore. L'amore per la Vita in ogni sua sfaccettaturra, che pur nella sofferenza è meravigliosa .

Il saluto affettuoso del sindaco Francesco Menna che ha plaudito alle iniziative de La Conchiglia ha dato l'avvio all'esibizione della grandezza dell'Arte nella passione e bravura dell'attrice Stefania Pascali, alla maestrìa dei musicisti Michele Taraborrelli ed Anton Bianco, per arrivare alla grazia di Ilaria Napoleone e Paolo Viaggi con il loro tango argentino, il tutto coordinato dalla regia attenta e professionale di Luigi Cilli su ispirazione dell'artista Luca Raimondi.

L'intervento tecnico del Responsabile dei DH Oncologici di Vasto e Lanciano dott. Nicola D'Ostilio, che con commozione e plauso ha chiosato sull'importanza dell'utilizzo dell'arte nelle sue diverse forme nell'accompagnare il percorso terapeutico dei pazienti, creando sinergia con il personale sanitario. La presidente Mariella Alessandrini ha poi concluso ringraziando quanti sempre più numerosi sono vicino a La Conchiglia in ogni modo ed a proprio modo in questo “sentirsi abbracciati dall'amore” nella battaglia difficile,ma non impossibile,annunciando la volontà di offrire lo spettacolo Quarto Piano ad altre platee vicine ed oltre,a partire da quella di Lanciano, perché Insieme si può elevare la Cultura ed il senso di Comunità.

Un'estrazione finale tra gli spettatori per il sorteggio di un dono di buon relax offerto dalla Farmacia Savelli di Vasto ha donato ulteriore sorriso lasciando in ognuno il buon sapore del far bene il Bene.