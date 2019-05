'Navigare informati in rete: strumenti, risorse e criticità'

Chi sono i Webnauti? Tutti quei nativi digitali che usano i più svariati tipi di device, tablet, smartphone, laptop, lettori MP3, ricevitori GPS che operano senza problemi con qualsiasi sistema operativo (Android,Windows, GNU/Linux, Symbian o IOS).

Il 29 maggio alle ore 17,30, presso il Teatro Rossetti a Vasto, si svolgerà una Tavola Rotonda su come navigare informati in rete, su quali strumenti usare, quali risorse scegliere e come riconoscere le criticità che si possono incontrare durante la navigazione in rete. L’incontro è rivolto agli avvocati, psicologi, insegnanti di ogni ordine e grado, ai genitori e studenti.

Diversi i punti di vista a confronto per vivisezionare una materia che, per certi aspetti, resta oscura soprattutto nel migliore approccio che gli adulti dovrebbero avere nei confronti dei ragazzi attratti, attirati e ammaliati dagli strumenti tecnologici.

Durante la tavola rotonda saranno analizzati i vari aspetti della questione, a partire dalle potenzialità del digitale come supporto all’educazione fino a quelle più oscure minacce che vedono i ragazzi spesso vittime di cyberbullismo. Si parlerà dei nuovi percorsi didattici che fanno perno sull’educazione digitale, nonché dei problemi della dipendenza, e dei sistemi di controllo che permettono di isolare i reati in campo digitale.

L’incontro è proposto dall’Istituto Comprensivo Gabriele Rossetti in collaborazione con il Lions Club Vasto Host, l’Ordine degli Avvocati, l’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo e con il Patrocinio del Comune di Vasto.

I genitori, e spesso anche gli insegnanti sono disorientati nel loro ruolo educativo che spesso viene soppiantato dagli strumenti della tecnologia che se offrono tante potenzialità, nascondono forti insidie che si inseriscono a gamba tesa nel processo di sviluppo cognitivo del bambino. Un mondo da scoprire e da conoscere più da vicino per poterlo utilizzare senza doverlo subire senza poterlo governare come fosse un fatto ineluttabile portato dalla modernità.

Il convegno offrirà la possibilità di un incontro tra professionisti, esperti e soprattutto genitori e studenti.

Ecco il programma degli interventi: dopo i saluti istituzionali e degli organizzatori, la parola sarà data agli illustri ospiti.

Il Dott. Giampiero Di Florio – Procuratore della Repubblica di Vasto, l’Avv. Vittorio Melone – Presidente dell’Ordine degli Avvocati, il Dott. Tancredi Di Iullo – Presidente dell’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo, - la Prof.ssa Emma Columbro – Animatore Digitale IC Rossetti e Formatore Nuove Tecnologie Rizzoli Mondadori e l’Ing. Camillo Lanci – Ingegnere Informatico Socio Rati.

Tutti gli interventi saranno moderati dal Dott. Luigi Gileno, Psicologo e psicoterapeuta che ha curato una serie di interventi nei vari Istituti Scolastici del territorio su tale delicato e importante argomento.