Buon compleanno a Stefano Angelucci Marino e alla sua Libreria

Tantissimi auguri di buon compleanno a Stefano Angelucci Marino e auguri anche alla sua Libreria in Via Cavour a Vasto che festeggia tre anni.

“Una libreria indipendente, di proposta, che si è distinta da subito per la qualità dell’offerta.” Commenta Stefano Angelucci Marino. “Crediamo fortemente nella biblio diversità, in Libreria da noi trovate libri di grandi case editrici e libri di editori indipendenti. Selezioniamo titolo per titolo, per gli adulti e (soprattutto) per i ragazzi. Poi c’è il reparto “Libri d’occasione”, poi c’è la “Piccola biblioteca abruzzese” con il prestito gratuito, poi ci sono gli eventi e i laboratori per bambini e ragazzi, poi c’è il “Silent book club” e ci sono i gruppi di lettura per gli adulti, poi le presentazioni di autori, associazioni e case editrici, poi gli spettacoli e le animazioni in Libreria, poi “Vasto in Giallo” a luglio. Poi, poi e poi. Oggi la Libreria a Vasto compie tre anni…a me sembrano dieci. Però che bello, non mi pento di nulla. Da ragazzo in alternativa al teatro mi vedevo dentro una libreria. Sono riuscito a coniugare queste due brucianti passioni, oggi faccio teatro e gestisco una libreria. Un ringraziamento a Fabrizio Di Michele, Rossella Gesini, Chiara Iacovitti e Stefania Del Casale che condividono con me questa storia di libri e libertà e a tutti gli amici lettori che partecipano ai tanti eventi. Grazie a tutti!”