La Pro Loco CittÃ  del Vasto compie cinque anni

Auguri alla Pro Loco Città del Vasto che compie cinque anni.

Il commento del presidente Mercurio Saraceni: “Cinque anni che ci hanno visti impegnati su tutti i fronti con tanto coraggio! Il 25 settembre 2017 nasceva la Pro Loco "Città del Vasto". Cinque anni di lavoro, di iniziative e progetti per la nostra città. Più di 150 eventi ed idee messe in campo con le sole forze dei nostri volontari ed iscritti. Un percorso non facile, pieno di difficoltà ed ostacoli ma, al tempo stesso, pieno di soddisfazioni per i risultati raggiunti e per tutto ciò che siamo riusciti a fare per Vasto con le nostre sole forze. Abbiamo incontrato faziosità ed ostracismo che abbiamo superato con determinazione e serenità, con il nostro lavoro, in silenzio. Abbiamo incontrato persone speciali che hanno regalato alla pro loco ed alla città il loro tempo e le loro aspirazioni; abbiamo condiviso idee e progetti che insieme abbiamo realizzato e ci hanno fatto crescere. Un mattone alla volta, giorno dopo giorno, senza vacillare e con umiltà ci siamo guadagnati la fiducia, la considerazione e l'apprezzamento di molti.

A tutti i soci, al Consiglio Direttivo ed a tutte le persone che in questi cinque anni ci hanno seguito, supportato e sono stati al nostro fianco dandoci fiducia, GRAZIE INFINITE!

Il nostro percorso continua senza fermarsi, al servizio della nostra città. C'è ancora tantissimo da fare e ci attendono ancora momenti straordinari.

BUON COMPLEANNO PRO LOCO "CITTA' DEL VASTO".