Sposi Sara Lapenna e Fiorenzo Pecorale

Nella Chiesa di San Bernardino a Gissi si uniranno in matrimonio sabato, davanti a Don Daniele Di Michele ed alla comunità, Sara Lapenna e Fiorenzo Pecorale, accompagnati dalla piccola Nicole.

Dopo il rito religioso gli sposi saluteranno parenti ed amici presso un noto ristorante di Lanciano.

A Sara e Fiorenzo gli auguri più belli con un messaggio: "Il vostro amore vi ha portati a questa meravigliosa scelta… esso vi guiderà per tutta la vita! rendetelo sempre vivo come avete fatto finora. è questo il nostro augurio più sincero", dagli amici ed in particolare da Francesco.